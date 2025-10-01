Odenwald/Tauber. (afa) Im September ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 13.847 gesunken. Das sind 22 Arbeitslose (0,2 Prozent) weniger als im August und 960 (7,4 Prozent) mehr als im September 2024. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei vier Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde ein leichter Anstieg

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote