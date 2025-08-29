Freitag, 29. August 2025

Caritas-Krankenhaus weitet Notfallversorgung für Kinder aus

Das Kindernotarztprojekt soll auf die Regionen Tauberbischofsheim, Buchen und Hohenlohe ausgeweitet werden.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 14 Sekunden
Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat die Notfallversorgung von Kindern verbessert. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit der Kindernotärztlichen Begleitung soll diese auch auf die Regionen Tauberbischofsheim, Buchen und Hohenlohe ausgeweitet werden.

Odenwald-Tauber. (pm) Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat ein wegweisendes Projekt zur Verbesserung der Notfallversorgung von Kindern gestartet: Erfahrene Kinderärzte der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin begleiten seit Februar Notfalleinsätze im Altkreis Bad Mergentheim.

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit der Kindernotärztlichen Begleitung soll diese auch auf die

