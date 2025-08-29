Caritas-Krankenhaus weitet Notfallversorgung für Kinder aus
Das Kindernotarztprojekt soll auf die Regionen Tauberbischofsheim, Buchen und Hohenlohe ausgeweitet werden.
Odenwald-Tauber. (pm) Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat ein wegweisendes Projekt zur Verbesserung der Notfallversorgung von Kindern gestartet: Erfahrene Kinderärzte der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin begleiten seit Februar Notfalleinsätze im Altkreis Bad Mergentheim.
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit der Kindernotärztlichen Begleitung soll diese auch auf die
