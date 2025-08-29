Odenwald-Tauber. (pm) Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat ein wegweisendes Projekt zur Verbesserung der Notfallversorgung von Kindern gestartet: Erfahrene Kinderärzte der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin begleiten seit Februar Notfalleinsätze im Altkreis Bad Mergentheim.

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit der Kindernotärztlichen Begleitung soll diese auch auf die