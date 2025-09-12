Herbstfest zeigt Erntemethoden von anno dazumal
Die Kartoffel steht am Sonntag im Fokus. Es gibt viele Angebote für Familien und Kinder.
Gottersdorf. (pm) Im Odenwälder Freilandmuseum dreht sich am Sonntag, 14. September, alles um die Kartoffel. Besucher können ab 11 Uhr hautnah erleben, wie früher auf den Feldern geerntet wurde – ganz ohne moderne Technik. Vor dem Bofsheimer Haus werden Kartoffeln ausgebuddelt, die Kinder gerne aufsammeln und gleich an der Waschmaschine säubern dürfen. Außerdem gibt es eine bunte Vielfalt an
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+