Freitag, 12. September 2025

Obrigheim

Vollsperrung auf der K3942

Die Bauarbeiten auf der Kirstetter Straße beginnen am Montag. Sie sollen bis 10. Oktober dauern.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 40 Sekunden
Die K3942 zwischen Obrigheim und dem Kirstetter Hof wird unter Vollsperrung ab Montag grundlegend saniert. Grund für die Maßnahme sind erhebliche Fahrbahnschäden Foto: lra

Obrigheim. (lra) Die Kreisstraße K3942 (Kirstetter Straße) zwischen Obrigheim und dem Kirstetter Hof wird auf einer Länge von 650 Metern grundlegend saniert. Aufgrund der beengten Verhältnisse erfolgen die Bauarbeiten unter Vollsperrung. Die Maßnahme beginnt am Montag, 15. September, und wird voraussichtlich bis Freitag, 10. Oktober, dauern.

Während dieser Zeit ist die gesamte Fahrbahn komplett gesperrt und der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Grund für die Maßnahme sind erhebliche Fahrbahnschäden wie Risse, Ausbrüche und Setzungen, die durch Alterung und Verkehrsbelastung entstanden sind.

Der Fahrbahnbelag wird auf einer Gesamtfläche von rund 5000 Quadratmetern über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert. Dabei wird der vorhandene Fahrbahnaufbau als Tragschicht mitbenutzt. Zudem werden die Seitenstreifen und Bankette erneuert sowie die Wege und Zufahrten angeglichen.

Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Neckar-Odenwald-Kreises und die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen des Landratsamts in Buchen. Auftragnehmer ist die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Plankstadt.

Ort des Geschehens

Einschränkungen und Störungen durch den Baustellenverkehr und die Umleitung werden nicht zu verhindern sein. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer daher um Rücksichtnahme und die Anwohner um Nachsicht.

