Beerfeldener Gasthaus "Zum Schwanen" wird versteigert
Der Verkehrswert wurde auf 160.000 Euro festgelegt. Die Stadt steht vor einem Dilemma: Soll sie das Gebäude kaufen oder einer "Ruinierung" der Innenstadt zuschauen?
Von Marcus Deschner
Beerfelden. Das weit über die Grenzen Beerfeldens bekannte frühere Gasthaus und Hotel "Zum Schwanen" kommt heute unter den Hammer. Auf Betreiben der Stadt wurde vom Amtsgericht Michelstadt der Versteigerungstermin für diesen Montag, 3. November, festgesetzt. Als Verkehrswert wurden in dem 42-seitigen Gutachten eines Weinheimer Fachmanns 160.000 Euro für