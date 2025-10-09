Neckarmühlbach. (RNZ/zg) Die Deutsche Greifenwarte auf Burg Guttenberg feiert einen Rekord: Anlässlich des "Internationalen Tags der Geier" wurden im August und September mehr als 10.000 Euro für den Schutz dieser bedrohten Vögel gesammelt.

Mit Tombola, Kinderaktionen, Anstecknadeln, Federn aus der eigenen Sammlung und einer großen Spendenbox gelang es, Besucher für das Schicksal der