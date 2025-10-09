Donnerstag, 09. Oktober 2025

Deutsche Greifenwarte auf Burg Guttenberg sorgt für Rekord

Wichtiger Beitrag zum Artenschutz: Die Greifenwarte sammelte mehr als 10.000 Euro.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Ein mächtiger Gänsegeier beim Anflug auf Burg Guttenberg. Foto: zg

Neckarmühlbach. (RNZ/zg) Die Deutsche Greifenwarte auf Burg Guttenberg feiert einen Rekord: Anlässlich des "Internationalen Tags der Geier" wurden im August und September mehr als 10.000 Euro für den Schutz dieser bedrohten Vögel gesammelt.

Mit Tombola, Kinderaktionen, Anstecknadeln, Federn aus der eigenen Sammlung und einer großen Spendenbox gelang es, Besucher für das Schicksal der

