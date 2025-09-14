Sonntag, 14. September 2025

Plus Neckarelz

APG-Rektor Thomas Pauer startet mit G9 in sein 10. Schulleiterjahr

Pauer leitet seit neun Jahren das Auguste-Pattberg-Gymnasium. Zum Start von "G9neu" blickt er zurück – und auf die Herausforderungen der Zukunft.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Bereit fürs zehnte Jahr als Rektor: Für Dr. Thomas Pauer waren die Sommerferien schon vor zwei Wochen vorbei. Foto: ses
Interview
Thomas Pauer
Rektor des Auguste-Pattberg-Gymnasiums

Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Am kommenden Montag beginnt das Schuljahr 2025/26. Es ist vor allem für die Gymnasien im Land ein besonderes – G9 kehrt als Regelform zurück. Als Modell gibt es das neunjährige Gymnasium am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz bereits 2012, dennoch wird das neue G9 eine große Umstellung, sagt Schulleiter Dr. Thomas Pauer.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
