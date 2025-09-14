Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Am kommenden Montag beginnt das Schuljahr 2025/26. Es ist vor allem für die Gymnasien im Land ein besonderes – G9 kehrt als Regelform zurück. Als Modell gibt es das neunjährige Gymnasium am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz bereits 2012, dennoch wird das neue G9 eine große Umstellung, sagt Schulleiter Dr. Thomas Pauer.

Auch