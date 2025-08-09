Weizenernte läuft nach fast 3 Wochen Regenwetter auf Hochtouren
"Mit einem blauen Auge davongekommen". Die Qualität ist besser als befürchtet.
Von Rüdiger Busch
Buchen. "Genau so wünscht sich der Müller den Weizen", sagt Silomeister Michael Scheuermann und deutet auf die glasigen Körner. Das Problem: Es handelt sich nur um eine mehrere Jahre alte Musterprobe. Daneben zeigt Standortleiter Manuel Berner, was der Dauerregen der letzten Wochen aus dem gerade geernteten Weizen gemacht hat: Die Körner sind blasser und
