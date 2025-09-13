Samstag, 13. September 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Gibt's vor Schulen bald das Auto-Verbot?

Neue Möglichkeit für sicheres Schulumfeld: Das Verkehrsministerium erleichtert die Einführung von Schulstraßen und Schulzonen.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Während der Schulzeit ist die Schulgartenstraße hinter der Grundschule Diedesheim für den motorisierten Verkehr gesperrt. Foto: ses

Von Sebastian Schuch

Neckar-Odenwald-Kreis. Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat in den Sommerferien die Einführung sogenannter Schulstraßen und Schulzonen erleichtert. Diese sollen dabei helfen, dass Kinder sicher und eigenständig zur Schule gehen können.

Schulstraßen gibt es viele im Neckar-Odenwald-Kreis. Zumindest Straßen, die diesen Namen tragen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
