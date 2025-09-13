Gibt's vor Schulen bald das Auto-Verbot?
Neue Möglichkeit für sicheres Schulumfeld: Das Verkehrsministerium erleichtert die Einführung von Schulstraßen und Schulzonen.
Von Sebastian Schuch
Neckar-Odenwald-Kreis. Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat in den Sommerferien die Einführung sogenannter Schulstraßen und Schulzonen erleichtert. Diese sollen dabei helfen, dass Kinder sicher und eigenständig zur Schule gehen können.
Schulstraßen gibt es viele im Neckar-Odenwald-Kreis. Zumindest Straßen, die diesen Namen tragen.
