Neckar-Odenwald-Kreis. (ses) Für einiges Aufsehen in der Region hat am Montag ein Transportflugzeug im Tiefflug gesorgt. Wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf RNZ-Nachfrage mitteilt, war das Absicht. Ein Airbus A400M vom Transportgeschwader 62 am Standort Wunsdorf war für ein Tiefflug- und Landemanöver unterwegs.

Dieser flog von Wunsdorf im Tiefflug nach Fritzlar, landete dort, dann