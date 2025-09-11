Am Donnerstag heulen zum Warntag wieder Sirenen und Apps
Die Warnsysteme stehen auf dem Prüfstand: Stresstest für die technische Warninfrastruktur.
Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) Die technische Warninfrastruktur in ganz Deutschland wird am heutigen Donnerstag einem Stresstest unterzogen. Beim jährlichen Warntag erproben Bund, Land, Städte und Gemeinden ihre Warnmittel. Gleichzeitig soll damit auch die Bevölkerung für das Thema Warnung und Selbstschutz sensibilisiert werden.
Die große Herausforderung bei der Warnung der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+