Mudau. (lm) Endlich konnte der Startschuss in Form des ersten Spatenstichs für die Erweiterung des Mudauer Gewerbegebiets "Stöckig II" fallen. Nicht entgehen ließen sich das neben Marco Ries und Oswald Gremminger vom planenden Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim, Georg Kispert und H. Hartmann von der Bau ausführenden Firma Kispert-Bau Limbach, Edgar Späth von der Netze BW sowie die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote