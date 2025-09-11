Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Mudau

Startschuss für Gewerbegebiet "Stöckig II" ist gefallen

Spatenstich: Kosten in Höhe von 2.270.000 Euro kalkuliert. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2026 geplant.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Zum Spatenstich für die Erweiterung des Mudauer Gewerbegebiets „Stöckig II“ kamen neben Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, den Vertretern des Ingenieurbüros Sack und Partner aus Adelsheim und der Bau ausführenden Firma Kispert-Bau Limbach auch Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteher. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Endlich konnte der Startschuss in Form des ersten Spatenstichs für die Erweiterung des Mudauer Gewerbegebiets "Stöckig II" fallen. Nicht entgehen ließen sich das neben Marco Ries und Oswald Gremminger vom planenden Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim, Georg Kispert und H. Hartmann von der Bau ausführenden Firma Kispert-Bau Limbach, Edgar Späth von der Netze BW sowie die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.