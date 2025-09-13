Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Mudau

Genießen, schlendern und Freunde treffen beim Laurentiusmarkt

Die Veranstaltung feiert ihre 36. Auflage mit einem bunten Programm.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Der Mudauer Laurentiusmarkt steht vor der Tür. Am 20. September wird er eröffnet. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Am kommenden Wochenende – genauer am Samstag, 20. September, um 11 Uhr – ist es wieder so weit: Der Mudauer Laurentiusmarkt wird zum mittlerweile 36. Mal mit dem Läuten des "Lumpenglöckle" im Hof der Landbäckerei Schlär eröffnet.

Dieser Markt hebt sich ab, denn es geht darum, zwei Tage lang zu sehen, zu genießen, zu schlendern, Freunde zu treffen und gesehen zu werden. Und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.