Montag, 08. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Wer packt 80 Jahre RNZ-Geschichte in ein Bild?

Kreativwettbewerb für die Fassade: Der 80. Geburtstag der Rhein-Neckar-Zeitung soll in Mosbach in besonderer Form gefeiert werden.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Hier soll das Geburtstagsbild zu 80 Jahre Rhein-Neckar-Zeitung hin: An der rückwärtigen Fassade des RNZ-Gebäudes im Gartenweg ist viel Platz für kreative Ideen. Das Format der Vorschläge sollte sich an den drei Rahmen orientieren, die in unserer Aufnahme symbolisch an der Wand dargestellt sind. Foto: schat/Thiele

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ja, wir brauchen Hilfe: Damit der runde Geburtstag der Rhein-Neckar-Zeitung – wir sind am gestrigen Freitag stolze 80 Jahre alt geworden – auch eine wirklich runde Sache wird, ist Kreativität gefragt. Und ein bisschen Mühe, auch das muss gleich ganz offen gesagt sein. Denn zum Jubiläum wollen wir uns nicht mit ein paar warmen Worten und dem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.