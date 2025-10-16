Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Mosbach

Taktgeber für die Raumfahrt investiert im Tech-N-O

Mosbacher "Hidden Champion" Axtal baut für sechs Millionen Euro einen neuen Standort im Technologiepark auf der Asbacher Höhe.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Erste vorbereitende Arbeiten haben bereits stattgefunden. Nun versammelten sich auch die Projektverantwortlichen zum offiziellen Spatenstich vor der Baugrube. Foto: C. Oesterreich

Diedesheim/Asbach. (cao) Versteckt hinter den großen Platzhirschen am Diedesheimer Römerring stellt die Firma Axtal ganz besondere Oszillatoren her – vor allem mit Fokus auf die Luft- und Raumfahrtbranche. Die Produkte des "Hidden Champions" finden sich in den Cockpits von Airbus-Flugzeugen genauso wie in Satelliten, werden speziell für Mond- und Marsmissionen entwickelt und ausgiebig

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
