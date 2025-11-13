Donnerstag, 13. November 2025

Plus Mosbach

"Sauberhelden" waren Müll-sammelnd im Einsatz

Kalte Hände, warme Worte, saubere Sache: Die Aktion in der Altstadt hatte eine tolle Resonanz.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Da kam was zusammen: Nach eineinhalb Stunden im Sammeleinsatz waren die Müllsäcke der „Sauberhelden“ gut gefüllt – und die Altstadt sauber angerichtet für das Finale der Erlebnismarktsaison. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der ein oder andere mag sich erinnern: Greifer und Müllsack, das waren zu Schulzeiten die Requisiten für die pragmatisch-praktische Pflicht- oder Strafarbeit, die ab und an unter dem Titel Hofdienst zu verrichten war.

Die stattliche Gruppe, die nun am Samstagmorgen in der Mosbacher Altstadt mit genannter Ausrüstung aktiv war, hatte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
