Donnerstag, 13. November 2025

Plus Ein Toter und viele offene Fragen

Was passierte am Bahnhof Wiesloch/Walldorf?

Am Mittwochmorgen war nahe dem Parkhaus ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Dieser erlag bald darauf seinen Verletzungen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Großeinsatz am Bahnhof Wiesloch-Walldorf: Auf dem Fuß- und Radweg neben dem Parkhaus verstarb ein unbekannter Mann, der zuvor verletzt aufgefunden worden war. Die Umstände sind unklar, ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Um Erkenntnisse zu erlangen, suchten Polizisten die Umgebung ab. Fotos: Priebe

Von Konrad Bülow

Wiesloch/Walldorf. Auf den ersten Blick ist am späten Mittwochvormittag alles wie immer am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Nur die um einen Metallzaun gebundenen Reste von weißrotem Absperrband weisen darauf hin, dass hier kurz vorher ein großer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stattgefunden hat.

Auf der Wieslocher Seite, an einem

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
