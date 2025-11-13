Was passierte am Bahnhof Wiesloch/Walldorf?
Am Mittwochmorgen war nahe dem Parkhaus ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Dieser erlag bald darauf seinen Verletzungen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Konrad Bülow
Wiesloch/Walldorf. Auf den ersten Blick ist am späten Mittwochvormittag alles wie immer am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Nur die um einen Metallzaun gebundenen Reste von weißrotem Absperrband weisen darauf hin, dass hier kurz vorher ein großer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stattgefunden hat.
Auf der Wieslocher Seite, an einem