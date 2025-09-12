Am Dorfgemeinschaftshaus gibt's ein ganzes Dorf auf einer Wand
Das Künstlerduo Clarafosca & Janis hat den Eingang mit einem Wandbild verschönert.
Von Elena Neff
Reichenbuch. Das internationale Künstlerduo Clarafosca & Janis hat mit seinem neuesten Wandbild in Reichenbuch ein kraftvolles Zeichen gesetzt – für Kunst, für Zusammenhalt und für die Wiederentdeckung eines Ortes voller persönlicher Geschichte. Am vergangenen Wochenende gestalteten die beiden Graffitisprayer die Wand im Eingangsbereich des
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+