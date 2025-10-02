Ampel-Schaltung sorgt trotz Ende der B27-Sperrung für Staus
Unabhängig vom Verkehrsaufkommen: Die Schaltung wird in diesen Tagen angepasst und geht in ein "Festprogramm".
Neckarelz. (ses) Kaum sind die Vollsperrung der B27 sowie die Umleitung über die Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach Geschichte, hat sich ein neues Nadelöhr gebildet: die Ampel an der Ausfahrt Neckarelz vor dem ehemaligen Neckar-Odenwald-Zentrum. Deren Schaltung war zu Beginn der Sommerferien an die geänderte Streckenführung angepasst, die Grünphase für von der B27 kommende Linksabbieger in die
