Mosbach. (RNZ/zg) Wie stellte bereits Cicero fest: "Keinem Nüchternen wird es einfallen, zu tanzen – es sei denn, er wäre verrückt." Mehr als 2000 Jahre später wird diese Aussage nun aber erstmals widerlegt – durch Michl Müller. Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Limbo of Life" ist der Kabarettist, Comedian, Unterfranke und Fastnachtsphilosoph am Donnerstag, 6. November, zu Gast in Mosbachs Alter Mälzerei.

Nach über einem Dutzend Bühnenprogrammen und zahlreichen Tourneen ist Michl Müller von den deutschen Bühnen nicht mehr wegzudenken. Dabei gelingt es ihm immer wieder, Comedy und Kabarett auf seine gewohnt schlitzohrige Art miteinander zu verbinden. Und wenn der energiegeladene Franke seine Songs auf der Bühne zum Besten gibt, singt das Publikum begeistert mit.

Vor seiner Bühnenkarriere arbeitet der gelernte Werkzeugmechaniker am Stahlhärteofen bei einem Kugellagerhersteller. Sein erstes Bühnenprogramm entstand 1997, 2004 beschloss er, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und sich fortan ganz dem Kabarett, der Comedy und seinen Liedern zu widmen.

In der Alten Mälzerei will der mehrfach ausgezeichnete Künstler beweisen, dass das ganze Leben ein Tanz ist, der sich überraschenderweise nüchtern und ohne größere Anfälle von Wahnsinn meistern lässt. Mal schelmisch-witzig, mal schenkelklopfend laut, direkt und derb, dann wieder mit sanfteren und nachdenklicheren Tönen, bewegt sich Michl Müller gekonnt humorvoll durch die Höhen und Niederungen des Alltags.

Beim Limbo Tanzen ist Haltung und Geschicklichkeit gefragt. Die Stange ist waagrecht, der Rücken nach hinten gebeugt, Knie und Schultern dürfen den Boden nicht berühren. Wer unter der Stange durchkommen will, ohne sie zu berühren, benötigt Talent und Flexibilität. Beim "Limbo of Life" erst recht.

Michl Müller tanzt ihn mit einem bunten Repertoire an Witzen, Anekdoten, spontanen Einfällen und akrobatischen Musikeinlagen. Der Veranstalter verspricht ein wahrhaft bewegendes Kabarett- und Comedy-Erlebnis, das sogar philosophische Zitate revolutioniert.

