Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Mosbach

Lohrbach startete Feiern zum 1260-jährigen Bestehen

Mit einem neuen Sandsteinrelief, Musik und vielen Gästen feierte der Ortsteil Jubiläum. Beim Dorfabend blickte man auf die Geschichte und in die Zukunft.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Der Mosbacher Ortsteil feierte mit einem Dorffest bei viel Musik und zahlreichen Gästen die 1260 Jahre seines Bestehens. Foto: privat

Lohrbach. (RNZ/nos) Um eine runde Sache auf die Beine zu stellen, braucht man in Lohrbach noch nicht einmal ein rundes Jubiläum. 1260 Jahre des Bestehens feierte man dieser Tage im Mosbacher Ortsteil ausgiebig und mit einer bemerkenswerten Vielfalt an Veranstaltungen. Den Auftakt machte dabei der Dorfabend in der Odenwaldhalle, dem wiederum die Einweihung und Übergabe des Sandsteinreliefs

