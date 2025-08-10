Sonntag, 10. August 2025

Manchmal kommen auch der Trauerrednerin die Tränen

Darüber spricht man eben doch: Petra Schmidt-Borsdorf will den letzten Weg so schön wie möglich gestalte.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Manchmal kommen ihr auch selbst die Tränen: „Es geht nur mit Emotionalität“, sagt Trauerrednerin Petra Schmidt-Borsdorf. Foto: privat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Schon die Kontaktaufnahme ist außergewöhnlich: "Ich möchte mal über den Tod sprechen", lässt Petra Schmidt-Borsdorf am Telefon wissen. Okay. Und einige Tage später sprechen wir tatsächlich über den Tod – allerdings ganz anders als man sich das gemeinhin so vorstellt. Denn für die 42-Jährige ist der Tod kein Tabuthema, nichts, das man

