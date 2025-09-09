Neckarelz. (cao/ses) Ein Vorfahrtsverstoß hat am Montagmorgen in Neckarelz zu einem Unfall und einem längeren Rückstau auf der Umleitungsstrecke der aktuell noch gesperrten Bundesstraße B27 geführt. Kurz nach 9 Uhr stießen zwei Mercedes an der Einmündung des Tannenwegs in die Pfalzgraf-Otto-Straße zusammen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand, der entstandene Sachschaden stehe noch nicht fest. Einige Ortskundige umfuhren die Unfallstelle zwar über den Buchenweg, der Verkehr staute sich kurzzeitig dennoch bis auf die Abfahrt von der Bundesstraße zurück. Um 10.15 Uhr schloss die Polizei die Unfallaufnahme ab.

Ursprünglich sollte die Sperrung der B27 zwischen Mosbach-West und Neckarelz mit dem Ende der Sommerferien am kommenden Montag aufgehoben werden. Weil das Mischwerk, das den Asphalt liefern soll, aufgrund von Personalproblemen kurzfristig geschlossen hat und erst Mitte September wieder öffnen wird, kommt es jedoch zu Verzögerungen der Straßenerneuerung.

Ort des Geschehens

Im Idealfall wird der Abschnitt zwischen Mosbach-West und Neckarelz Ende September für alle wieder freigegeben. Möglich ist aber auch, dass zunächst nur der Verkehr in Richtung Mosbach wieder über die Bundesstraße fließt. "Die Umleitung in der Pfalzgraf-Otto-Straße soll so schnell wie möglich weg", so Projektleiter Philipp Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe.