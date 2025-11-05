Mittwoch, 05. November 2025

Plus Mosbach

Im Lions-Adventskalender stecken 1250 Gewinne

Die Weihnachtsidylle hat es in sich Der Lions-Clubs präsentiert den neuen Kalender. Ein NKG-Schüler gestaltete das Titelbild.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
In eine Glaskugel gepackt hat Elias Hentschel (mit Kalender) seine Vorstellung von Weihnachten – die nun den Adventskalender des Lions-Clubs Mosbach ziert. Die ganze Religionsklasse, Verantwortliche des NKG und das LC-Kalenderteam begrüßte OB Julian Stipp zur Präsentation im Rathaus. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Für den einen ist es ein "wunderbares Motiv", für den anderen eben das, was er sich für die Weihnachtszeit so wünscht und vorstellt. Eine Glaskugel mit Christbaum und schneebedeckten Häuschen bildet den Mittelpunkt des neuen Adventskalenders des Lions-Clubs Mosbach, dessen Titelbild den Kalenderbeauftragten Gerhard Lauth entzückt.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
