Von Heiko Schattauer

Mosbach. Für den einen ist es ein "wunderbares Motiv", für den anderen eben das, was er sich für die Weihnachtszeit so wünscht und vorstellt. Eine Glaskugel mit Christbaum und schneebedeckten Häuschen bildet den Mittelpunkt des neuen Adventskalenders des Lions-Clubs Mosbach, dessen Titelbild den Kalenderbeauftragten Gerhard Lauth entzückt.