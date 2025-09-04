Diedesheim. (RNZ) Ein wahrer Höhepunkt der Woche: Nach einem spannenden Fliegerjahr kommt auch nun wieder die Zeit für das traditionelle Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach auf dem Segelfluggelände Schreckhof in Diedesheim. Am Samstag, 6. und am Sonntag, 7. September haben sich die Piloten wieder viel für ihre Gäste einfallen lassen.

Um an zwei Tagen keine Minute Langeweile aufkommen zu lassen, ist auch dieses Jahr wieder ein voll gepacktes Programm zusammengestellt worden. Als großes Highlight der ganz Kleinen darf auch dieses Jahr der Bonbonbomber natürlich nicht fehlen. Jeder seiner Flüge wird von allen Kindern immer heiß ersehnt und sorgt für strahlende Kinderaugen.

Als eine der lautstarken Programmpunkte auf dem Fliegerfest gelten die Jetmodelle. Kaum haben Sie den Boden verlassen sind die Großmodelle kaum noch von ihren Vorbildern zu unterscheiden. In zeitintensiver Handarbeit gebaut, präsentieren sie tollen Kunstflug.

An den Grenzen der Physik bewegen sich jedoch nicht nur die Modelle, sondern auch die Kunstflug-Piloten des Motor- und Segelkunstfluges. Hier wird Petra Unger mit ihrer Pitts S-1S präsentieren

Ein Kunstflug-Doppeldecker der bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt und gebaut wurde und bis heute weltweit für Motor-Kunstflug genutzt wird – gerade mal sechs Meter Spannweite. Mit der doppelten Spannweite steht jedoch auch der Swift S-1 als Segelkunstflugzeug der Pitts in nichts nach. Im unteren Geschwindigkeitsbereich werden auch Sascha Hoffmann mit seiner Savage sowie Björn Muth mit seiner RF-4 ihre Flugkünste zeigen. Stetig der Schwerkraft folgen werden hingegen die Fallschirmspringer des Fürstenberger Fallschirmteams. Als jahrzehntelang Begleiter des Hamberger Fliegerfestes werden sie auch dieses Jahr wieder dabei sein.

Die Handballer aus Mosbach werden am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab mittags an einer Havanna Bar mit Cocktails für Erfrischung sorgen. Hinzu kommt am Samstagabend DJ Musik ab 20 Uhr. Rundflüge sind dieses Jahr erneut mit der DO27 der Fallschirmspringer möglich sowie mit den Segelflugzeugen und dem Ultraleicht der Fliegergruppe.

Info: Fliegerfest am Samstag, 6. September, ab 13 Uhr, und am Sonntag, 7. September, ab 10 Uhr. Flugplatz Schreckhof am Hamberg in Mosbach-Diedesheim