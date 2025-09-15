Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Beim Gassen-Musik-Fest musste man dem Klang folgen (plus Fotogalerie)

Acht Musikacts traten verteilt in der Mosbacher Altstadt auf. Was wurde noch geboten?

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Das Gassen-Musik-Fest verwandelte die Mosbacher Altstadt in eine große Partyzone. Foto: Niklas Siegmann

Von Niklas Siegmann

Mosbach. Musik sorgt für Endorphine und löst in der Welt seit Tausenden von Jahren eine ganze Welle an Gefühlen aus – ob romantische, traurige oder stimmungsanregende. Beim Gassen-Musik-Fest beschallten acht Bands an fünf verschiedenen Orten die Mosbacher Innenstadt – alle mit einem einzigartigen Sound. Die Vielfältigkeit der Straßenmusik zog viele

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.