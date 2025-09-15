Beim Gassen-Musik-Fest musste man dem Klang folgen (plus Fotogalerie)
Acht Musikacts traten verteilt in der Mosbacher Altstadt auf. Was wurde noch geboten?
Von Niklas Siegmann
Mosbach. Musik sorgt für Endorphine und löst in der Welt seit Tausenden von Jahren eine ganze Welle an Gefühlen aus – ob romantische, traurige oder stimmungsanregende. Beim Gassen-Musik-Fest beschallten acht Bands an fünf verschiedenen Orten die Mosbacher Innenstadt – alle mit einem einzigartigen Sound. Die Vielfältigkeit der Straßenmusik zog viele
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+