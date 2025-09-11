Mosbach. (bd) Als Mosbachs 2019 eröffneter Unverpackt-Laden vor einem Jahr den Geschäftsbetrieb einstellte, war das für viele seiner Kundinnen und Kunden eine Zäsur, die es deutlich erschwerte, nachhaltig einzukaufen und Müll zu vermeiden. Und eine beträchtliche Zahl der umweltbewussten Verbraucher ergriffen im Spätjahr 2024 die Initiative, um gemeinsam mit Geschäftsinhaberin Anna Seeber eine

