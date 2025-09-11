Donnerstag, 11. September 2025

Plus Mosbach

"Anna’s"-Unverpackt-Laden ist wieder da

Ein neu gegründeter Verein übernimmt den Laden. Die Wiedereröffnung findet am Freitag statt.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Die Vorstandsmitglieder Thomas Krischke und Kai Herold beim Einräumen der Ware am vergangenen Wochenende. Foto: Klaus Brauch-Dylla

Mosbach. (bd) Als Mosbachs 2019 eröffneter Unverpackt-Laden vor einem Jahr den Geschäftsbetrieb einstellte, war das für viele seiner Kundinnen und Kunden eine Zäsur, die es deutlich erschwerte, nachhaltig einzukaufen und Müll zu vermeiden. Und eine beträchtliche Zahl der umweltbewussten Verbraucher ergriffen im Spätjahr 2024 die Initiative, um gemeinsam mit Geschäftsinhaberin Anna Seeber eine

