27-Jähriger wegen Kinderpornografie verurteilt und eingewiesen
Der nun Verurteilte hat eine schwere Störung der Sexualpräferenz. Er zeigte bisher wenig Bereitschaft für eine Therapie.
Von Caspar Oesterreich
Mosbach. Die 8. Große Strafkammer des Mosbacher Landgerichts hat am Donnerstag einen 27-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Nach dreistündiger Verhandlung und Beratung sah die Kammer als erwiesen an, dass der Angeklagte sich unter anderem wegen des Erwerbs, Besitzes und Herstellens kinderpornografischer Inhalte