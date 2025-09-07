Von Caspar Oesterreich



Haßmersheim. Erst war er Kaufmann, dann der zweitjüngste Polizist in Baden-Württemberg. Auch als Marktforscher machte sich Hartmut Hauer verdient, bevor er zu einem international gefragten Vertriebsexperten in der Pharmabranche wurde. "1976 stand der Entschluss eigentlich schon fest, dass wir in den USA bleiben", erzählt der 80-Jährige im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Doch als er nach zwei Jahren in Indianapolis wieder in Frankfurt landete – "ich war eigentlich nur nach Deutschland gekommen, um hier alles aufzulösen" –, habe ihn plötzlich das Heimweh gepackt. Wobei auch das mit der Heimat so eine Sache bei Hartmut Hauer ist.

Ohne Krieg und Vertreibung hätte er wahrscheinlich genau wie seine vier älteren Geschwister in Stettin das Licht der Welt erblickt. Statt in Ostpreußen kam das Nesthäkchen der Familie am 17. Mai 1945 auf Rügen zur Welt.

Nach seiner Flucht aus der DDR wurde Hartmut Hauer mit 17 Jahren Polizist, um den Militärdienst zu vermeiden. Foto/Repro: Caspar Oesterreich

Hochschwanger wurde seine Mutter mit den älteren Geschwistern zwangsdeportiert, der Vater kehrte erst vier Jahre später aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Gerade die ersten Monate im Auffanglager in Göhren seien sehr schwer für seine Mutter gewesen, weiß Hauer aus Erzählungen.

Von der Küste ging es für die Heimatvertrieben zunächst in die Mitte der Insel nach Gingst. Im Zuge der Bodenreform enteigneten die Sowjets im Herbst 1945 auf Rügen alle Grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar, Kriegsverbrecher und maßgebliche Funktionäre des nationalsozialistischen Regimes. Ihr Landbesitz wurde vor allem an die "Umsiedler" vergeben.

Freunde hatte Hauer zu dieser Zeit keine, auch als Kind spürte er das Misstrauen und die Anfeindungen der Einheimischen gegenüber den Neuen. Mit der Zeit nahmen die zwar ab, und sein Vater wurde sogar Bürgermeister im Ort, doch erzog er seine Kinder mit harter Hand. "Ein deutscher Junge weint nicht, kennt keine Schmerzen – so ein Quatsch kam da von ihm", bedauert der 80-Jährige noch heute.

Am 25. August 1950 das nächste einschneidende Erlebnis: Ein verheerendes Feuer im Dorf zerstörte 17 Rohrdachhäuser und 16 Ställe; auch ein Sägewerk, landwirtschaftliche Maschinen, Vieh und Getreide fielen dem Brand zum Opfer. "Ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder mich über brennende Balken getragen hat." Ob die Familie unmittelbar oder erst später nach Bergen zog, kann Hauer nicht mehr genau sagen.

Die Stadt sollte die letzte Station auf Rügen sein. "Mein ältester Bruder ist immer mehr angeeckt mit dem politischen System, hat einen SED-Mann vermöbelt", und auch sein Vater sei mit vielen Dingen in der DDR nicht einverstanden gewesen. 1953 fiel schließlich der Entschluss, in den Westen zu gehen.

Strafbar wurde die "Republikflucht" zwar erst 1957, aber leicht war es auch vorher nicht, die Grenze zu überwinden. "Mit der Fähre sind wir ans Festland gefahren und dann in Jarmen in den Zug nach West-Berlin eingestiegen", erzählt Hauer weiter. Die Ausrede: Eine Einladung zum Geburtstag der Tante.

"Viel Gepäck durften wir nicht mitnehmen, um nicht aufzufallen." Ein Volkspolizist sei kurz vor dem Ziel dennoch skeptisch geworden und habe dem Vater einige Fragen gestellt. "Weil er wegen seines Asthmas aber so husten musste, hat der Vopo ihn durchgewunken."

Zum zweiten Mal in seinem Leben kam Hartmut Hauer in ein Flüchtlingslager – und erkrankte schwer an Diphtherie und Scharlach. Sieben Jahre war er damals alt. "Ich lag lange im Krankenhaus." Als er dort am 17. Juni 1953 morgens aus dem Fenster und rüber nach Ost-Berlin schaute, sah er plötzlich Panzer auffahren. Zum ersten Mal erhoben sich die Bürger der DDR gegen das kommunistische System. Blutig wurde der spontane Volksaufstand mithilfe der Roten Armee niedergeschlagen.

Über weitere Flüchtlingslager in Hannover und Ulm landete die Familie schließlich in Öhringen. "Als wir dann nach Heilbronn gezogen sind, war ich 13. Kurz danach habe ich meine Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei Kaisers Kaffee begonnen." Eine Filialleiter-Ausbildung schloss sich an, doch dann drohte der Militärdienst.

"Um den zu umgehen, bin ich dann mit 17 zur Polizei." In drei Jahren brachte Hauer es zum Hauptwachtmeister, heiratete in der Zwischenzeit und hätte sogar Kommissar werden können. Doch seine Probleme mit der Wirbelsäule hätten Innendienst bedeutet, "und das wollte ich nicht".

Abermals sattelte Hauer um, fand Anstellung bei Cillichemie und übernahm dort in den folgenden Jahren mehr und mehr Aufgaben, unter anderem als Leiter der Marktforschung. Als er 1974 in die Pharmabranche wechselte und nach Amerika zog, war seine Tochter gerade vier Jahre alt geworden.

Doch Heilbronn ließ ihn nicht los. "Das ist meine Wahlheimat, 40 Jahre habe ich mich dort wohl und zu Hause gefühlt", auch wenn ihn verschiedene Anstellungen zeitweise in andere Städte führten.

Zusammen mit seiner Frau war Hartmut Hauer auch Ladeninhaber. Foto/Repro: Caspar Oesterreich

Drei Jahre lang betrieb er mit seiner Frau sogar einen kleinen Kaufmannsladen in Heilbronn. "Das war in der Friedrich-Dürr-Straße, aber das ist eine andere Geschichte." Nach dem Tod seiner Ehefrau 2019 stellte sich für Hartmut Hauer zunehmend die Frage: Wohin im Alter? Seit Jahren machten ihm seine Wirbelsäule und andere Erkrankungen Probleme.

Seit etwas mehr als zwei Jahren nun fühlt er sich im ASB-Seniorenheim in Haßmersheim wohl und setzt sich dort als Heimbeirat für Mitbewohner und Angestellte ein. Der Austausch mit der Leitung sei sehr konstruktiv, auch wenn das schwarze Büchlein, in dem er alles notiert, gefürchtet sei, berichtet Hauer und grinst.

Trotz seines Alters und Gesundheitszustandes ist und bleibt der Senior aktiv, engagiert sich auch als Sterbebegleiter und verfolgt das politische Geschehen täglich. "Ich glaube, er ist der einzige Bewohner, der einen Computer auf dem Zimmer hat", sagt seine Physiotherapeutin.