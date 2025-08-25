Montag, 25. August 2025

zurück
Plus Klosterkirche

"Musik of the Night" in Hirschhorn

Karlsruher Musikstudenten wollen die Klosterkirche verzaubern.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 14 Sekunden
Karlsruher Studentinnen und Studenten gestalten ihren komplett eigenen Abend und wollen mit einer Mischung aus ihren Lieblingsgenres die Klosterkirche musikalisch in ihren Bann ziehen. Foto: privat

Hirschhorn. (A.S.) In der Ausklang-Reihe der Hirschhorner Klosterkonzerte reiht sich ein Highlight an das andere. Der Musical-Abend hat einen festen Platz. Und da es ein jährlich wiederkehrender Programmpunkt ist, hat das junge Ensemble dieses Abends bereits eine große Fangemeinde. Am 27. August 2025 lautet das Motto des Abends "Music of the Night".

Wenn sich eine Gruppe

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.