Plus Insolvenzverfahren eröffnet

AST-Schweißtechnik stellt Geschäftsbetrieb ein

Die Mitarbeiter und der Maschinenpark werden von einem neu gegründeten Unternehmen übernommen.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Die Firma AST-Schweißtechnik im Hardheimer Gewerbegebiet „Tiefer Weg/Theobaldsgraben“ hat keine Zukunft mehr. Der Geschäftsbetrieb wurde eingestellt. In den Räumen hat seit April das neugegründete Unternehmen WF-Schweißtechnik seinen Sitz. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Die Firma AST-Schweißtechnik UG im Gewerbegebiet "Tiefer Weg/Theobaldsgraben" in Hardheim steht vor dem Aus: Der Geschäftsbetrieb wurde bereits Ende März eingestellt, und vor einer Woche wurde am Amtsgericht Mosbach das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Philip Lang von der Kanzlei Eisner-Rechtsanwälte (Lauda-Königshofen) bestellt.

Das Unternehmen,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
