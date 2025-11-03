Hardheim. (rüb) Die Firma AST-Schweißtechnik UG im Gewerbegebiet "Tiefer Weg/Theobaldsgraben" in Hardheim steht vor dem Aus: Der Geschäftsbetrieb wurde bereits Ende März eingestellt, und vor einer Woche wurde am Amtsgericht Mosbach das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Philip Lang von der Kanzlei Eisner-Rechtsanwälte (Lauda-Königshofen) bestellt.

Das Unternehmen,