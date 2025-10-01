Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Hüffenhardt

Gemeinde wappnet sich gegen Sonne und Schnee

Die Schule bekommt einen Sonnenschutz auf der Südseite und der Bauhof ein neues Salzstreugerät.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Die Grundschule in Hüffenhardt bekommt für 18 Fenster Sonnenschutz, damit man die Räume im Sommer etwas kühler halten kann. Foto: Gabriele Schneider

Von Gabriele Schneider

Hüffenhardt. Sonne ist – schön und gut dosiert – sehr angenehm. In den Zimmern auf der Südseite der Grundschule Hüffenhardt sei es allerdings im Sommer extrem heiß; viel Stauhitze entstehe, erklärte Ortsbaumeister Torsten Hahn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Es gebe zwar Verdunklungsrollos, diese reichten aber nicht aus, um die Räume

