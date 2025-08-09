Samstag, 09. August 2025

Plus Hüffenhardt

Evangelischer Pfarrer nimmt Abschied von "seiner" Kirche

Glaube lebt in Veränderung. Fritjof Ziegler wurde im Gottesdienst offiziell verabschiedet.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Pfarrer Fritjof Ziegler verlässt die evangelische Kirchengemeinde Hüffenhardt und Kälbertshausen nach acht Jahren in Richtung Bretten. Im Gottesdienst wurde er verabschiedet und reich beschenkt. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Bevor es losgeht, steht Fritjof Ziegler draußen am Tor, schüttelt Hände, spricht mit den Menschen. Und wenn er eine kurze Pause hat, dreht er sich um, wirft einen Blick auf die evangelische Kirche in Hüffenhardt, die in den vergangenen acht Jahren zu "seiner" Kirche wurde.

Denn dieser Gottesdienst ist etwas besonderes, er markiert

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
