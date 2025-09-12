Freitag, 12. September 2025

Plus Höpfingen

Goldschmitt feiert Comeback bei der Fachmesse "Caravan Salon"

Innovative Fahrwerkstechnik wurde auf der Düsseldorfer Messe präsentiert und stieß auf enormes Interesse der Besucher.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Auf großes Interesse stieß die Firma Goldschmitt beim Caravan Salon in Düsseldorf. Nach sechsjähriger Pause hat sich das Unternehmen mit neuen Innovationen in Sachen Luftfederungen zurückgemeldet. Foto: Goldschmitt

Höpfingen/Walldürn. (pm) Nach sechsjähriger Pause hat sich Goldschmitt in diesem Jahr auf dem Caravan Salon in Düsseldorf zurückgemeldet. Vom 29. August bis 7. September präsentierte der Fahrwerksspezialist aus Höpfingen und weiteren Standorten in Walldürn, Polch und Leutkirch seine Innovationen – und stieß dabei auf enormes Besucherinteresse. Nicht nur an den beiden Messewochenenden, sondern

