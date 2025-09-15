Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. In diesem Jahr standen die großen Faschingsfeiern sowohl in Eberbach als auch in Hirschhorn ganz im Zeichen des U-Boots U 17. Zu spektakulär und groß war im Vorjahr das Interesse der Bevölkerung am Transport des Unterwassergiganten über den Neckar, als dass sich da nicht jeder seinen Reim – oder Song – darauf machte.

In Hirschhorn