Montag, 15. September 2025

Plus Hirschhorn

Karnevals-Gesangsgruppe verschenkt U-Boot-Modell ans Technikmuseum

Erst eins, dann zwei U 17-Boote: Die Gesangsgruppe Da Capo macht dem Technikmuseen ein besonderes Geschenk.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Das „Traumschiff zum Abtauchen“ war der Hit bei der Kampagneneröffnung der Hirschhorner Ritter. Foto: Waltraud Dollinger

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. In diesem Jahr standen die großen Faschingsfeiern sowohl in Eberbach als auch in Hirschhorn ganz im Zeichen des U-Boots U 17. Zu spektakulär und groß war im Vorjahr das Interesse der Bevölkerung am Transport des Unterwassergiganten über den Neckar, als dass sich da nicht jeder seinen Reim – oder Song – darauf machte.

In Hirschhorn

Carmen Oesterreich
Redakteurin
