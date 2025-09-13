Samstag, 13. September 2025

Plus Heddesbach

Ehrenbürger und Ex-Bürgermeister nach langer Krankheit verstorben

Ein Mann, der viel geleistet hat: Die Gemeinde trauert um Herwig Klein.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Herwig Klein. Foto: Alex

Heddesbach. (MD) "Achtung und Respekt vor einem Mann, der viel geleistet hat", brachte es Landrat Stefan Dallinger bei der Verabschiedung von Herwig Klein aus dem Bürgermeisteramt auf den Punkt. Das war im April 2012.

Am 31. August ist der hoch geschätzte Heddesbacher Bürger nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren verstorben. Kleins Urne wird am heutigen Samstag um 11 Uhr auf dem

