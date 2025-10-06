Von Nadine Slaby

Haßmersheim. Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. "Die Frage, ob wir sie anbieten, stellt sich hier nicht. Nur die Frage, wie wir sie gestalten", stellte Haßmersheims Bürgermeister Christian Ernst bei der Einweihung der neuen Kindertagesstätte Neckarburg fest. Das komplexe Thema hatte die Gemeindeverwaltung in den vergangenen Jahren