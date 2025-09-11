ZDF-"Frontal" zu Gast bei Eirich (+ Video)
Kaum geeignete Bewerber: Der Mischtechnikhersteller warnt vor Ausbildungsmarkt-Mismatch.
Hardheim. (jam) Das Hardheimer Unternehmen Eirich hat am Dienstagabend im ZDF-Magazin "Frontal" eine einleitende Rolle bei einem Beitrag über "fragwürdige Maßnahmen für Arbeitslose" gespielt.
Darin erklärt Fernsehmoderatorin Ilka Brecht, dass Jobcenter und Arbeitsagenturen etwa 3 Milliarden Euro für Qualifizierungsmaßnahmen privater Anbieter ausgeben – mit zweifelhaftem Nutzen.
