Donnerstag, 11. September 2025

Plus Hardheim

ZDF-"Frontal" zu Gast bei Eirich (+ Video)

Kaum geeignete Bewerber: Der Mischtechnikhersteller warnt vor Ausbildungsmarkt-Mismatch.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 45 Sekunden
15 junge Menschen möchte Eirich jährlich ausbilden, doch es gibt immer weniger geeignete Bewerber, warnt das Hardheimer Unternehmen in einem „Frontal“-Beitrag. Foto: Eirich

Hardheim. (jam) Das Hardheimer Unternehmen Eirich hat am Dienstagabend im ZDF-Magazin "Frontal" eine einleitende Rolle bei einem Beitrag über "fragwürdige Maßnahmen für Arbeitslose" gespielt.

Darin erklärt Fernsehmoderatorin Ilka Brecht, dass Jobcenter und Arbeitsagenturen etwa 3 Milliarden Euro für Qualifizierungsmaßnahmen privater Anbieter ausgeben – mit zweifelhaftem Nutzen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
