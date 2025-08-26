Hardheim. (adb) Was wären die Sommerferien in Hardheim ohne die DLRG-Ferienfreizeit? Das wäre undenkbar – nicht nur für die 75 Mädchen und Jungen und die zahlreichen engagierten Betreuer, hinter denen nun eine ereignisreiche Woche voller Spiel, Spaß und Spannung liegt; eine Woche, an die sich alle Beteiligten gern erinnern werden.

Gleich zum Auftakt am sonnigen Montagmorgen konnte hoher