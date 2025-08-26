Dienstag, 26. August 2025

Plus Hardheim

Wenn Sommerferien unvergesslich werden

Von Tierpark bis Nachtwanderung: DLRG-Ferienfreizeit begeistert 75 Kinder in Hardheim mit Spiel, Spaß und Gemeinschaft.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
Zum Einsteig in die DLRG-Ferienfreizeit gestalteten die Kinder Becher und Cappies. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Was wären die Sommerferien in Hardheim ohne die DLRG-Ferienfreizeit? Das wäre undenkbar – nicht nur für die 75 Mädchen und Jungen und die zahlreichen engagierten Betreuer, hinter denen nun eine ereignisreiche Woche voller Spiel, Spaß und Spannung liegt; eine Woche, an die sich alle Beteiligten gern erinnern werden.

Gleich zum Auftakt am sonnigen Montagmorgen konnte hoher

