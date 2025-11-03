Montag, 03. November 2025

Plus Hardheim

Parkplatz am Erfapark doch wieder nutzbar

Hardheimer Geschäftsleute hatten Druck gemacht: Sie befürchteten, dass die abgesperrten Parkplätze Kunden vergraulen. Nun ist der Zaun weg und die Gemeinde übernimmt die Haftung.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 17:45 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
Der Parkplatz am Erfapark ist jetzt wieder nutzbar. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (dany) Schnell war der Parkplatz am Erfapark nach der Ankündigung der Schoofs-Gruppe in einem Artikel der RNZ abgesperrt. Genauso schnell ist er aber auch jetzt wieder nutzbar, wie Bürgermeister Stefan Grimm am heutigen Montagmittag im Gespräch gegenüber der RNZ erklärte, während Mitarbeiter des Bauhofs den Zaun bereits entfernten.

"So schnell wie beim Stellen des Zauns war

