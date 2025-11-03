Hardheim. (dany) Schnell war der Parkplatz am Erfapark nach der Ankündigung der Schoofs-Gruppe in einem Artikel der RNZ abgesperrt. Genauso schnell ist er aber auch jetzt wieder nutzbar, wie Bürgermeister Stefan Grimm am heutigen Montagmittag im Gespräch gegenüber der RNZ erklärte, während Mitarbeiter des Bauhofs den Zaun bereits entfernten.

"So schnell wie beim Stellen des Zauns war