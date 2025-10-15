Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim

Eines der letzten Traditionsgeschäfte besteht seit 175 Jahren

175 Jahre Handwerk, Wandel und Familie: Raumgestaltung Beuchert feiert das Jubiläum beim Wendelinusmarkt.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Im Jubiläumsjahr „175 Jahre Raumgestaltung Beuchert“ betreiben Tanja Lakeit (2. v. r.) und Andreas Beuchert (M.) mit ihrem Team das Geschäft. Foto: Torsten Englert

Von Torsten Englert

Hardheim. Trotz des veränderten Kaufverhaltens im Internet kann eines der letzten Hardheimer Traditionsgeschäfte in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiern: Raumgestaltung Beuchert in der Würzburger Straße 5 hat sich den Veränderungen der Zeit immer wieder angepasst und dadurch den Strukturwandel im Lauf der Jahre überstanden. Lederwaren gehören

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.