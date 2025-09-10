Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Hardheim

Ehepaar Bischof erlebt ein seltenes Jubiläum

65 Jahre Seite an Seite: Hedwig und Hans feiern eiserne Hochzeit. Treue zu Familie, Vereinen und Handball.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Hans und Hedwig Bischof haben sich vor 65 Jahren das Ja-Wort gegeben. Foto: adb

Hardheim. (adb) Familie, Frohsinn und Freude: Drei Elemente, die sich durch den gemeinsamen Lebensweg von Hedwig und Hans Bischof ziehen. Am heutigen Mittwoch ist es dem in Hardheim gut bekannten und geschätzten Jubelpaar vergönnt, die eiserne Hochzeit zu feiern.

Seit 65 Jahren gehören sie zusammen und freuen sich über diesen besonderen Tag: "Wir sind die Einzigen in der großen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.