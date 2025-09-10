Ehepaar Bischof erlebt ein seltenes Jubiläum
65 Jahre Seite an Seite: Hedwig und Hans feiern eiserne Hochzeit. Treue zu Familie, Vereinen und Handball.
Hardheim. (adb) Familie, Frohsinn und Freude: Drei Elemente, die sich durch den gemeinsamen Lebensweg von Hedwig und Hans Bischof ziehen. Am heutigen Mittwoch ist es dem in Hardheim gut bekannten und geschätzten Jubelpaar vergönnt, die eiserne Hochzeit zu feiern.
Seit 65 Jahren gehören sie zusammen und freuen sich über diesen besonderen Tag: "Wir sind die Einzigen in der großen
