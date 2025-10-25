Bretzingen. (adb) Marianne und Alban Farrenkopf aus Bretzingen sind der lebende Beweis für Zusammenhalt, familiäre Wärme, Herzlichkeit und ein heiteres Gemüt. Erfreut feiern sie am heutigen Samstag ihre eiserne Hochzeit und blicken auf 65 sehr glückliche gemeinsame Jahre zurück.

Der mit drei Brüdern aufgewachsene Alban Farrenkopf wurde am 2. Januar 1937 geboren und gilt als Inbegriff