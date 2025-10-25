Samstag, 25. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim-Bretzingen

Seit 65 Jahren sind Marianne und Alban Farrenkopf verheiratet

Sie feiern am Samstag eiserne Hochzeit. Dem Heimatdorf sidn sie sehr verbunden.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Marianne und Alban Farrenkopf haben sich vor 65 Jahren das Ja-Wort gegeben. Heute feiern sie eiserne Hochzeit. Foto: Adrian Brosch

Bretzingen. (adb) Marianne und Alban Farrenkopf aus Bretzingen sind der lebende Beweis für Zusammenhalt, familiäre Wärme, Herzlichkeit und ein heiteres Gemüt. Erfreut feiern sie am heutigen Samstag ihre eiserne Hochzeit und blicken auf 65 sehr glückliche gemeinsame Jahre zurück.

Der mit drei Brüdern aufgewachsene Alban Farrenkopf wurde am 2. Januar 1937 geboren und gilt als Inbegriff

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.