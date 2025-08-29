Als der Weinbau im Erfatal noch enorm war
Der Weinbau war der Hauptnahrungszweig der Bevölkerung. Mitte der 30er Jahre endete der Anbau.
Von Torsten Englert
Hardheim. An den übrig gebliebenen Steinriegeln und Weinbauterrassen, insbesondere in den Naturschutzgebieten, lässt sich bis heute erkennen, dass das Erfatal und Hardheim einst große Rebflächen hatte. Diese Kalksteinaufschüttungen bieten heute vielen seltenen Tieren und Pflanzen den nötigen Lebensraum.
Wer gerade aktuell mit wachsamem Auge
