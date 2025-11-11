Dienstag, 11. November 2025

Plus Hainstadt

Beim Adventsmarkt gibt es Schönes zum Schenken

Dekoratives und Handgemachtes: Der 11. Adventsmarkt der Lebenshilfe findet am 22. und 23. November in der Mehrzweckhalle Hainstadt statt.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 55 Sekunden
Der Adventsmarkt der Lebenshilfe zieht alljährlich die Besucher in Scharen an. Foto: Rüdiger Busch

Hainstadt. (pm) Bereits zum elften Mal findet der große Adventsmarkt des Fördervereins der Lebenshilfe Buchen statt. Am Samstag, 22., und am Sonntag, 23. November, wartet jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hainstadt erneut ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an Advents- und Weihnachtsartikeln auf die Besucher.

Der Kreativtreff war das ganze Jahr über fleißig:

