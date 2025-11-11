Hainstadt. (pm) Bereits zum elften Mal findet der große Adventsmarkt des Fördervereins der Lebenshilfe Buchen statt. Am Samstag, 22., und am Sonntag, 23. November, wartet jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hainstadt erneut ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an Advents- und Weihnachtsartikeln auf die Besucher.

Der Kreativtreff war das ganze Jahr über fleißig: