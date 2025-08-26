Eberbacher erlebten den Freitag als "völlig surreal"
Die Ursache ist noch immer unklar: Die Kriminalpolizei ermittelt zum Vorfall im Holdergrund vom vergangenen Freitag.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Nach wie vor ist nicht abschließend geklärt, wie es zur Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg kommen konnte. Dort sind vergangenen Freitag zwei Personen, eine davon schwer, verletzt worden.
Bei der Explosion, die Feuerwehrkommandant Marco Bräutigam als "in dieser Dimension in meinen 25 Jahren noch nicht vorgekommen" bezeichnet
