Von Moritz Bayer

Eberbach. Nach wie vor ist nicht abschließend geklärt, wie es zur Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg kommen konnte. Dort sind vergangenen Freitag zwei Personen, eine davon schwer, verletzt worden.

Bei der Explosion, die Feuerwehrkommandant Marco Bräutigam als "in dieser Dimension in meinen 25 Jahren noch nicht vorgekommen" bezeichnet