Dienstag, 14. Oktober 2025

zurück
Plus Essen, Trinken und gute Laune

Am 37. Apfeltag ist in Eberbach jede Menge geboten

Am Sonntag dreht sich wieder alles um den Apfel. Noch gibt es einige freie Standplätze.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Sie freuen sich auf einen gelungenen Apfeltag am 19. Oktober: (v.l.) Christina Wolff, Susanne Reinig, Bernhard Walter, Carmen Back, Angela Mahmoud und Sven Bauer. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Apfeltag. Auch bei seiner inzwischen 37. Auflage erwarten die Verantwortlichen von Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und Stadtverwaltung – entsprechendes Wetter vorausgesetzt – über 10.000 Besucherinnen und Besucher in der Altstadt.

Für sie haben sich die Organisatoren einiges überlegt. Ab 12 Uhr

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.