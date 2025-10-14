Von Peter Bayer

Eberbach. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Apfeltag. Auch bei seiner inzwischen 37. Auflage erwarten die Verantwortlichen von Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und Stadtverwaltung – entsprechendes Wetter vorausgesetzt – über 10.000 Besucherinnen und Besucher in der Altstadt.

Für sie haben sich die Organisatoren einiges überlegt. Ab 12 Uhr