Am 37. Apfeltag ist in Eberbach jede Menge geboten
Am Sonntag dreht sich wieder alles um den Apfel. Noch gibt es einige freie Standplätze.
Von Peter Bayer
Eberbach. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Apfeltag. Auch bei seiner inzwischen 37. Auflage erwarten die Verantwortlichen von Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und Stadtverwaltung – entsprechendes Wetter vorausgesetzt – über 10.000 Besucherinnen und Besucher in der Altstadt.
Für sie haben sich die Organisatoren einiges überlegt. Ab 12 Uhr