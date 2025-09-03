Neckar-Odenwald-Kreis/Limbach. (lra) 39 Berufsmusikerinnen und -musiker wollen den "guten Ton der Polizei" wieder in den Neckar-Odenwald-Kreis bringen. Mit einem festlichen Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg sorgt Limbach für ein musikalisches Highlight im Rahmen des Jubiläums 50 Jahre Gesamtgemeinde.

Unter der Leitung von Chefdirigent Professor Stefan Halder spielen die Musiker am 9. Oktober um 19 Uhr in der Kirche St. Valentin und verbinden damit höchste Klangkunst mit einem guten Zweck.

Klangkunst zum guten Zweck

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Stattdessen wird um Spenden gebeten, die in voller Höhe dem Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis zugutekommen. Dies war auch bei den erfolgreichen Konzerten des Landespolizeiorchesters 2019 und 2022 in der Basilika in Walldürn und zuletzt 2023 in St. Afra in Neckargerach der Fall, wo sich der Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses jeweils über einen großzügigen Spendenbetrag freuen durfte.

Das Landespolizeiorchester ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und genießt weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Seine Vielseitigkeit und das hohe musikalische Niveau spiegeln sich im Benefizkonzert wider und reichen von Klassik zu Jazz über Pop bis hin zu traditioneller Blasmusik.

Seit 2015 führt Halder die Musikerinnen und Musiker an. Unter seiner Leitung hat sich das Orchester personell und künstlerisch stark entwickelt, ohne dabei die Verwurzelung in der Region und das Engagement für Benefizprojekte zu verlieren.

Um die "guten Töne der Polizei" erneut unter Beweis zu stellen, bietet die Kirche St. Valentin den idealen Rahmen und ist damit ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres in Limbach.

Besucher dürfen sich auf 75 Minuten Spielfreude, Können und Klanggenuss freuen und darauf, welche musikalischen Highlights Chefdirigent und Landespolizeiorchester anlässlich des 50. Geburtstags der Gesamtgemeinde mitbringen.

Getragen wird das Konzert von staatlichen, kommunalen und privaten Partnern wie dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Gemeinde Limbach, dem Neckar-Odenwald-Kreis, dem Verein Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, der Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach sowie den Unternehmen EnBW und Seitenbacher und den regionalen Finanzinstituten Volksbank Limbach und Sparkasse Neckartal-Odenwald.