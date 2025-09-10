Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Eberbachs ältestes Lokal

Warum der "Krabbenstein"-Wirt nun doch noch etwas weiter macht

Zwanzig Jahre - und dann ist Schluss: Erst Jubiläum, dann geht sein Wirt ins unwiderruflich letzte Jahr. Nachfolger weiter gesucht.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Der Krabbenstein gilt das „Ältestes Gasthaus der Stadt“ – In zwei Jahren wird es 400 Jahre alt. Foto: Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eigentlich sollte es schon in diesem Frühherbst zu Ende gehen. Der Schluss war schon angekündigt. Aus vertraglichen Gründen geht es jedoch weiter bis Oktober nächsten Jahres.

Und so kommt es, dass "Krabbenstein"-Wirt Ewald Böhle (67), inzwischen verheiratet und mit Namen Sonnenschein, Mitte Oktober in diesem Jahr nicht seinen Ausstand

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.