Warum der "Krabbenstein"-Wirt nun doch noch etwas weiter macht
Zwanzig Jahre - und dann ist Schluss: Erst Jubiläum, dann geht sein Wirt ins unwiderruflich letzte Jahr. Nachfolger weiter gesucht.
Von Rainer Hofmeyer
Eberbach. Eigentlich sollte es schon in diesem Frühherbst zu Ende gehen. Der Schluss war schon angekündigt. Aus vertraglichen Gründen geht es jedoch weiter bis Oktober nächsten Jahres.
Und so kommt es, dass "Krabbenstein"-Wirt Ewald Böhle (67), inzwischen verheiratet und mit Namen Sonnenschein, Mitte Oktober in diesem Jahr nicht seinen Ausstand
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+