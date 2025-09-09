Dienstag, 09. September 2025

Plus Eberbacher Triathlon

Andre Bracht ist mit Silber "nicht ganz zufrieden" (Fotogalerie)

Er verpasst die angestrebte Titelverteidigung knapp. Platz drei geht an Yannick Wörtz.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Andre Bracht holt im Schlussspurt Silber beim Eberbacher Jedermann- und Sprint-Triathlon. Foto: Stefan Weindl

Eberbach. (momo) Silber und Bronze durften die Eberbacher Athleten Andre Bracht und Yannick Wörtz am Sonntag beim Sprint-Triathlon feiern. Beide mussten aber am Ende den Ludwigshafener Nico Steißlinger ziehen lassen, der im Schlussspurt nicht aufzuhalten war. Dass alle drei innerhalb von 16 Sekunden im Ziel ankamen, zeugte von dem engen Wettkampf.

Der traditionelle Massenstart verlief

Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
