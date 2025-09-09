Eberbach. (momo) Silber und Bronze durften die Eberbacher Athleten Andre Bracht und Yannick Wörtz am Sonntag beim Sprint-Triathlon feiern. Beide mussten aber am Ende den Ludwigshafener Nico Steißlinger ziehen lassen, der im Schlussspurt nicht aufzuhalten war. Dass alle drei innerhalb von 16 Sekunden im Ziel ankamen, zeugte von dem engen Wettkampf.

Der traditionelle Massenstart verlief